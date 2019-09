Exclusief voor abonnees Eigenaars Residentie Molenberg nemen zelf uitbating over van assistentiewoningen 18 september 2019

Armonea trekt zich binnenkort terug als uitbater van de assistentiewoningen in Residentie Molenberg in de Oude Zandstraat in Beveren. De Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) heeft daarom besloten om de residentie in eigen beheer uit te baten."Een heel grote meerderheid van de eigenaars is bereid om zich achter het nieuwe project te scharen en er zijn verschillende werkgroepen opgericht om de overdracht vlot te laten verlopen", zegt Peter Dockx namens VME. "We gaan voor continuïteit en willen de sterke punten van Molenberg behouden en waar mogelijk nog versterken. De troeven zijn de luxueuze afwerking van de flats, de optimale ligging in het centrum van de gemeente, een eigen park dat rust garandeert, 24u/24u permanentie en een beveiligde toegang, gemotiveerd personeel en een aangenaam ingerichte bar, restaurant en ontspanningsruimten." (PKM)

