Eigenaar van tas met duizenden euro's cash Gezocht 20 augustus 2018

00u00 0

De politie van Hoei is op zoek naar de eigenaar van een tas die zaterdagavond gevonden werd in het stadscentrum. In de tas: een enorme som geld. "Enkele duizenden euro's", zegt de politie, die niet meer details wil vrijgeven in de hoop dat de rechtmatige eigenaar de tas en de inhoud komt beschrijven op het commissariaat. De politie was zaterdag opgebeld door een getuige die een man en vrouw zwaar zag ruziën op straat. Toen de politie ter plaatse kwam, was er niemand meer te zien. Ze vonden wel de achtergelaten tas op de rand van de stoep. De eigenaar kan zich melden op het nummer 085/27 09 15. (BJM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN