Eigenaar oldtimer wint LEZ-proces tegen stad Antwerpen 10 januari 2020

De stad Antwerpen en het Vlaams Gewest hebben een rechtszaak verloren tegen de eigenaar van een oldtimer die de boete aanvocht die hij gekregen had nadat hij met zijn voertuig de lage-emissiezone (LEZ) ingereden was. Volgens bestuurder Alain Strijbosch schort er iets aan de signalisatie. Als je via de E19 naar Antwerpen rijdt, kan je vlak na de Craeybeckxtunnel kiezen uit drie rijrichtingen: Nederland, Gent of centrum. Wie voor die laatste optie kiest, krijgt pas te zien dat hij de LEZ binnenrijdt op een moment dat er geen weg meer terug is. De rechter volgde de argumentatie van Strijbosch en schold zijn boete kwijt. De stad Antwerpen heeft nog niet gereageerd op de uitspraak.