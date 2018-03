Eigenaar gluurderswebsite heeft luxevilla, Ferrari en privéjet: Vlaamse voyeurs helpen verdient goed Redactie

30 maart 2018

00u00 0 De Krant Obscure websites zoals het voyeursforum waarop Gentenaar Mike D.B. (41) beelden van douchende vrouwen deelde, zijn big business. Uw krant vond de man die het gluurdersplatform runt: een Amerikaan die zich laat rondvliegen in een privéjet, in een Ferrari rijdt en in een villa van 1,1 miljoen euro woont.

De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling besloot gisteren om gluurder Mike D.B., de 41-jarige IT'er die onder anderen douchende vrouwen filmde in de sporthal van de HoGent, nog minstens twee weken in de cel te houden. Hij deelde zijn beelden met 170.000 andere voyeurs op een betalend forum, dat nu zelf in het vizier komt van het gerecht. Op hun vraag is de website intussen geblokkeerd bij Proximus en eerstdaags volgt ook een blokkering door Telenet. Maar wie zit achter de bewuste website en heeft dus geld verdiend aan de Vlaamse slachtoffers van D.B.? Onderzoek van uw krant leidt naar Whale Traffic LLC uit West Bend in de staat Wisconsin. Het in 2006 opgerichte bedrijfje heeft diverse pornografische webcampagina's en websites waar reclamedeals voor pornosites worden aangeboden, maar is daarnaast ook eigenaar van het bewuste forum voor voyeurs.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN