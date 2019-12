Exclusief voor abonnees Eigen vermogen Buffalo's stijgt naar 31 miljoen 07 december 2019

AA Gent doet het niet alleen op het veld goed, het is ook een gezonde club. Dat blijkt uit de jaarrekening die gisteren gepubliceerd werd. De loonkosten gingen wel wat de hoogte in, vooral ten gevolge van het tekengeld bij het aantrekken van transfervrije spelers als Depoitre en Lustig. Het eigen vermogen steeg met 1 miljoen tot bijna 31 miljoen euro. Ook de bedrijfsopbrengsten gingen omhoog met een miljoen, naar 71 miljoen euro. De bedrijfswinst steeg eveneens met 1 miljoen euro. De balans die de club kan voorleggen, is in feite gunstiger dan die van een jaar voordien. Die werd namelijk berekend op 13 maanden, terwijl de nieuwe jaarrekening slechts over 12 maanden loopt. De cijfers van AA Gent zijn opmerkelijk, omdat de club geen eigenaarsstructuur heeft en het volledig met eigen middelen moet doen. Door een strikt management slaagt AA Gent er al jaren in om ook op financieel vlak een solide uitstraling te verwerven als topclub. (RN)

