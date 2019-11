Exclusief voor abonnees Eigen stek met Maureen nog niet voor meteen 05 november 2019

Op persoonlijk vlak zit een verhuis er niet meteen in voor Sieg. "Ik ben wel op zoek naar een eigen huis, maar rustig. Het is niet heel dringend", zegt hij. Momenteel woont hij nog met zijn broer en twee vrienden in hun ouderlijk huis in Leuven. Waar hij in de toekomst een eigen stek wil, zal ongetwijfeld afhangen van hoe en waar zijn vriendin en Qmusic-presentatrice, Maureen Vanherberghen (32), wil gaan wonen. Twee weken geleden maakten de twee bekend dat ze een koppel vormen. Ze leerden elkaar kennen bij het Ketnet-programma 'Helden' en zouden al langer samen zijn, maar sinds wanneer willen ze voorlopig niet kwijt. Ze willen hun relatie zoveel mogelijk uit de schijnwerpers houden.