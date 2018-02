Eigen poetshulp eerst 20 februari 2018

Vandaag heeft 42% van de poetshulpen die Vlamingen met dienstencheques betalen buitenlandse roots. Dat komt onder andere omdat in het buitenland gezocht wordt naar mensen om het werk te doen. Voormalig sp.a-minister Frank Vandenbroucke stelt in een opiniestuk in 'De Standaard' voor om de fiscale aftrek te laten uitdoven en een deel van de vrijgekomen middelen te investeren in een "forse toelage voor de aanwerving van mensen die enige tijd in de Belgische werkloosheid of bijstand zitten". De coalitiepartijen willen niet raken aan de fiscale aftrek - al delen CD&V en Open Vld zijn vraag om meer aandacht voor de Vlaamse werkkrachten. Maar volgens minister Muyters is het onmogelijk om via premies of toelagen de Vlaamse werklozen of langdurig zieken te bevoordelen tegenover buitenlanders, omdat dat indruist tegen de Europese regels op vrij verkeer van personen. N-VA-fractieleider Matthias Diependaele heeft een andere oplossing in gedachten. Hij haalt de beperking van de werkloosheid in de tijd nog eens van stal.

HLN