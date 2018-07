Eiffeltoren sluit voor finale 13 juli 2018

Wie zondag de Eiffeltoren wil bezoeken, is eraan voor de moeite. Omdat er in de buurt een reuzenscherm zal worden opgesteld om de WK-finale te volgen, gaat het monument uit veiligheidsreden een dagje dicht. Zondag zal een gigantisch televisiescherm worden geplaatst op Champ-de-Mars, het enorme open parkgebied dat in het verlengde van de Eiffeltoren ligt. (KDZ)

