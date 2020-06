Exclusief voor abonnees Eiffeltoren ontvangt eerste bezoekers in meer dan 100 dagen 26 juni 2020

Na 104 dagen sluiting vanwege de coronapandemie, de langste onderbreking sinds de Tweede Wereldoorlog, is de Eiffeltoren in Parijs gisterochtend weer opengegaan voor toeristen. Zo'n vijftig mensen, vooral Fransen, stonden aan te schuiven om de klim te kunnen maken. Mét mondmasker, want dat is verplicht. De liften blijven tot nader order gesloten, net als de derde verdieping op de top van de toren. Voor de heropening van het Louvre, het drukst bezochte museum ter wereld, is het nog wachten tot 6 juli. Door de coronamaatregelen zal dan maar 30% van het normale bezoekersaantal toegelaten zijn, enkel na online reservering.