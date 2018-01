Eieren nog steeds 50% duurder door fipronilcrisis 30 januari 2018

De nationale eierprijs ligt nog steeds 50% hoger dan een jaar geleden. Dat is een gevolg van het lage aanbod door de fipronilcrisis in de zomer van vorig jaar. Toen werden sporen van het bloedluisbestrijdingsmiddel aangetroffen in eieren, een schandaal dat in ons land leidde tot de vernietiging van meer dan 77 miljoen eieren en 1,9 miljoen kippen. "Het duurt zowat 20 weken om de stallen opnieuw te bevolken", zegt Louis Pyfferoen, die in de eierprijzencommissie de producenten vertegenwoordigt. Verwacht wordt dat de prijzen zullen zakken wanneer de productie opnieuw volledig op peil is.