Egypte wil Henry als bondscoach 01 augustus 2018

Geen Aston Villa voor Thierry Henry. De assistent-coach bij de Rode Duivels was lange tijd in beeld bij de Engelse tweedeklasser, maar zij kozen voor Steve Bruce. Niet getreurd voor de Fransman, want met de nationale ploeg van Egypte zou een nieuwe gegadigde zijn opgedoken. Volgens spelersmakelaar Nader El-Sayed (ex-speler van Club Brugge) zou Henry in beeld zijn als bondscoach bij Egypte en zouden er zelfs al gesprekken plaatsgevonden hebben. "Er was een ontmoeting met de manager van Henry in Londen. Ook Hazem Emam, lid van de raad van bestuur van de voetbalbond, was daarbij present. Henry zelf wil eerst van de bond horen hoe Egypte zijn voetbalproject ziet. Pas daarna zal hij beslissen."

HLN