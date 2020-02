Exclusief voor abonnees Egypte neemt afscheid van 'farao' Hosni Moebarak (91) 26 februari 2020

00u00 0

Hosni Moebarak, die van 1981 tot 2011 president was van Egypte, is op 91-jarige leeftijd overleden. De doodsoorzaak werd niet genoemd, maar afgelopen zaterdag zei zijn zoon Alaa op Twitter dat de voormalige president op intensieve zorg lag.

Moebarak werd door zijn tegenstanders 'farao' genoemd, omdat hij 30 jaar aan de macht was. Hij was zijn zoon Gamal aan het voorbereiden om hem op te volgen, maar moest in 2011 aftreden na 18 dagen van protesten tijdens de Arabische Lente.

Later moest hij onder meer terechtstaan voor het doden van meer dan 850 betogers door de veiligheidsdiensten, tijdens de laatste dagen van zijn presidentschap. Hij werd echter enkel schuldig bevonden aan fraude en kreeg geen bijkomende celstraf. In 2017 werd hij vrijgelaten.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis