Egeltje met 1,3 miljoen volgers op Instagram overleden 04 maart 2019

Het bestaat echt, een egel die op Instagram 1,3 miljoen volgers heeft. Of liever, het heeft bestaan, want de Duitse egel die zo veel mensen wist te boeien met de schattige foto's die zijn bazinnetje van hem nam, is overleden. Mr. Pokee had een infectie aan de tanden, hij werd drie jaar oud. "Tussen alle ernstige dingen in de wereld door, wilde ik mensen een reden geven om te glimlachen, ook al is het maar voor even", zei zijn baasje Litha.

HLN