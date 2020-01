Exclusief voor abonnees Egbert Lachaert (Zeer waarschijnlijk) in de running als voorzitter Open VLD 30 januari 2020

00u00 0

Egbert Lachaert, federaal fractievoorzitter voor Open Vld, stelt zich hoogstwaarschijnlijk vandaag kandidaat om Gwendolyn Rutten als voorzitter van zijn partij op te volgen. Zijn twee tegenstanders zijn momenteel de Oostendse burgemeester Bart Tommelein en Vlaams Parlementslid uit Brussel Els Ampe. Het gerucht doet al maanden de ronde dat Lachaert zich in de strijd van het voorzitterschap wil gooien. In januari publiceerde hij nog een nieuwjaarsboodschap waar hij zei "niet overtuigd" te zijn door de boodschap van de andere twee kandidaat-voorzitters. Volgens hem was er "meer nodig om de partij opnieuw op het juiste spoor te brengen". Lachaert was één van de liberale kopstukken die zich openlijk verzette tegen de paars-groene plannen van Paul Magnette waar Rutten in mee wilde gaan. Eind 2012 was Lachaert ook al kandidaat-partijvoorzitter. Toen verloor hij van Rutten, die naar voren geschoven werd door de partijtop.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis