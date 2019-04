Exclusief voor abonnees Egbert Lachaert opgeroepen om eigen stemmen te tellen 12 april 2019

00u00 0

Kandidaat zijn voor de verkiezingen en toch opgeroepen worden als voorzitter van een telbureau? Het overkwam Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert, derde op de Oost-Vlaamse Kamerlijst. Wettelijk gezien mag je als kandidaat niet zetelen in een stem- of telbureau, maar af en toe gebeurt het toch dat iemand per ongeluk wordt opgeroepen door het vredegerecht. "Ik zal nog wat aan mijn naambekendheid moeten werken", lacht Lachaert. (ARA)

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen