Egbert Lachaert acht kans groot dat hij voorzitter Open Vld wordt 03 februari 2020

00u00 0

Ja, Egbert Lachaert ziet zichzelf als favoriet om de nieuwe voorzitter van Open Vld te worden. "Ik voel veel steun in alle provincies", zei hij op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij in Merelbeke. Bovendien heeft hij een sterke running mate: Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne. "Ik heb zelf lang nagedacht om me kandidaat te stellen. Deze zomer heb ik zelfs mijn eigen teksten geschreven, wat een goed bewaard geheim is", zei Van Quickenborne. "Maar het heeft geen zin de krachten te verdelen. Ik ben een politicus die durft te zeggen waar het op staat, ook in moeilijke omstandigheden. Dat doet Egbert ook. Kijk naar ons verzet tegen een paars-groene federale regering op basis van een linkse nota van Paul Magnette. We hadden geen twee woorden nodig om onze voet daar tegen te zetten. Ik heb andere toppers van de partij toen niet gehoord." (LPS/DVL)

