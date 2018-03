EG GISTEL-VVC BEERNEM A 0-3 12 maart 2018

00u00 0

De eerste kans was voor de thuisploeg. Dorchain besloot op doelman Cabooter. Uit hun eerste kans scoorden de bezoekers door kapitein Depauw. Aan de overzijde kon Lescrauwaet twee kansen niet benutten. Gistel bleef drukken, Boey mikte nipt over. Een tweede counter van Beernem werd succesvol afgewerkt door Daeninck. Nog voor de rust trof Dorchain (G) de lat. Op het uur was Gistel helemaal uitgeteld. Beernem scoorde de 0-3 door Depauw en daarmee zat de rode lantaarn op rozen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN