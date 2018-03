EG Gistel-SV Bredene 1-1 26 maart 2018

De thuisploeg miste de eerste kans. Maelfait kopte van dichtbij over een leeg doel. De bezoekers herstelden het evenwicht en D'Hulster vergat een open kans te benutte. In het derde kwartier was Boey de bezoekende verdediging te vlug af en kon Gistel op 1-0 brengen. Na de rust voerde Bredene de forcing. Enkele kansen werden niet afgewerkt. Na hand van Van Broeck ging de bal op de stip en Tahiri stelde gelijk (1-1). In een zenuwachtig laatste kwartier vielen nog grote kansen voor beide teams, maar het bleef 1-1.