EG Gistel-CLub Roeselare 2-0 19 februari 2018

De eerste kansen waren voor Gistel, maar Maelfait mikte naast en Lecrauwaet schoot op doelman Vanhecke. Daarna hielden de twee ploegen elkaar in evenwicht, zonder veel doelgevaar. In het begin van de tweede helft dreigde Gistel met twee kopbalkansen voor Lapeire en Boey (over en voorlangs). Roeselare nam over, zonder kansen te krijgen. Bij een counter van Gistel ging doelman Vanhecke in de fout en werd uitgessloten. Lescrauwaet schoot raak vanaf de stip. De bezoekers dreigden op stilstaande fase. De goal viel aan de overkant. Boey speelde de Roeselaarse defensie op een hoopje, Lapeire mocht de 2-0 binnenduwen.

