Efteling verwijdert racistische poppen 25 mei 2019

De attractie Carnaval Festival in de Efteling is na drie maanden onderhoud opnieuw open. Het decor kreeg een opknapbeurt, maar ook de stereotiepe figuren werden verwijderd na kritiek op de Afrika-, China- en Japanscènes. Bezoekers zien er niet langer Afrikaanse bosjesmannen met ringen door de neus of Aziaten met spleetogen en lange voortanden. In 2016 kaartte de actiegroep Stop Oppressive Stereotypes (SOS) dat aan in een open brief. Ze noemden de figuurtjes uiterst racistisch. De Efteling heeft de attractie nu in een 'modern jasje' gestopt, dat aangepast is aan 'het huidige tijdsbeeld', klinkt het. Toch is SOS niet tevreden. "Ze blijven stug hun racistische misdaden ontkennen en camoufleren dit enkel." De groep zegt een vervolgactie voor te bereiden. (ND)

