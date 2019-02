Efteling verwijdert kroeshaar en neusringen 01 februari 2019

De Afrikaanse en Aziatische poppen in de attractie 'Carnaval Festival' van de Efteling zullen worden aangepast aan het "huidige tijdsbeeld", klinkt het bij het Nederlandse pretpark. De poppen zullen tijdens de renovatiewerken van 4 maart tot en met 31 mei een nieuwe uitstraling krijgen. Zo worden kroeshaar en neusringen ingeruild voor traditionele Afrikaanse klederdracht. Ook de Aziatische poppen met spleetogen en lange voortanden zullen een make-over krijgen. "Het wordt nog meer een feestje, alleen dan van deze tijd", aldus pretparkdirecteur Fons Jurgens. 'Carnaval Festival' is een attractie waarbij feestvieren in verschillende culturen centraal staat. Je wordt in bewegende treintjes langs taferelen van over de hele wereld geleid. De aanpassing komt er na een open brief van een actiegroep uit 2016, die de stereotypering van de attractie kwetsend en racistisch noemde. Een tweede aangeklaagde attractie, 'Monsieur Cannibale', wordt voorlopig niet aangepast.

