Efteling gaat op 20 mei weer open met twee derde minder bezoekers 09 mei 2020

Het Nederlandse attractiepark Efteling wil op 20 mei weer openen. Het park wil slechts een beperkt aantal gasten toelaten, namelijk een derde van de normale capaciteit. Bezoekers moeten vooraf een kaartje kopen. Zo wordt voorkomen dat mensen zich nodeloos verplaatsen en voor de ingang aanschuiven. In het park moeten groepjes van hetzelfde huishouden anderhalve meter afstand houden van andere groepjes. Er komen centrale desinfectiepunten, en beugels en deurklinken worden extra vaak schoongemaakt. De Efteling laat weten dat komende week wordt nagedacht over hoe attracties 'coronaproof' gemaakt kunnen worden. Daarover volgt nog een beslissing. "Maar we gaan in ieder geval niet met plexiglas werken", zegt een woordvoerder. Vanaf volgende week wil Efteling met kleine groepjes mensen kijken of de coronamaatregelen in het park werken.

