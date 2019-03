Efficiëntst in EK-voorronde 25 maart 2019

Eden Hazard zit aan 30 goals in zijn carrière als Rode Duivel. Negen daarvan maakte hij in EK-kwalificatiematchen, waarin hij 1.351 minuten meespeelde. Dat komt neer op 1 goal per 150 minuten. In geen enkele andere competitie met de nationale ploeg is hij efficiënter.