Effectieve speeltijd verlengingen: slechts 16 minuten 19 maart 2018

Verlengingen duren in principe elk 15 minuten (plus extra tijd), maar zaterdag was dat een stuk minder. Vooral tijdens de eerste verlenging was de bal maar goed 6 minuten effectief in het spel, onder meer door de blessure van Luyindama en Seck. In de tweede verlenging werd er bijna 10 minuten echt gevoetbald. Alles samen dus 16 minuten. Tijdens een doorsnee wedstrijd is de bal gemiddeld zo'n 55 à 60 minuten in het spel, ongeveer 2/3. In de verlengingen van de bekerfinale was dat dus maar net iets meer dan de helft van de tijd. (DPB)

