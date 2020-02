Exclusief voor abonnees Eeuwige student 28 februari 2020

Eindelijk beginnen de universiteiten weer realistisch te handelen. Nu willen ze dus de strijd aangaan tegen de eeuwige student. Een universiteit dient om onze jeugd voor te bereiden op het bedrijfsleven. In bedrijven heb je in de meeste functies te maken met deadlines. Reden te meer om de vakken die je in een universiteitsjaar krijgt, ook af te leggen, al is het in tweede zit, in het jaar zelf. Dat was de mentaliteit waar wij vroeger mee leefden. Wie heeft er ooit beslist om telkens maar vakken, waar men het moeilijk mee had, mee te slepen naar volgende jaren? Daarmee los je het probleem niet op.

Luc Meert, Tessenderlo

