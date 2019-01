Eeuwige hoogvlieger 05 januari 2019

Verloopt alles volgens plan, dan kiest Odysseus op 23 april vanuit Puerto Rico het luchtruim voor een vlucht van drie (!) maanden. Medelijden met de piloten is niet nodig, want het gaat om een onbemand toestel uit de experimenteerstal van vliegtuigfabrikant Boeing. Niet alleen zal de Odysseus continu 20 km boven het aardoppervlak rondcirkelen - of dubbel zo hoog als een passagiersvliegtuig -, daarbij zal niet het minste schadelijke gas worden uitgestoten. De zes propellers worden uitsluitend aangedreven door groene energie. Daarvoor zorgen zonnepanelen bovenaan de vleugels, die hierom net dat tikje meer werden uitgerekt. Met een spanwijdte van zomaar even 74,1 meter is de Odysseus zelfs breder dan een Boeing 777X. Dankzij die gigantische oppervlakte aan vleugels/zonnepanelen kunnen overdag ook de batterijen opgeladen worden die Odysseus 's nachts in de lucht houden en kan als vracht zelfs een satelliet tot 25 kilogram mee aan boord. Zijn gewicht blijft nog geheim, maar volgens geruchten zou deze hoogvlieger niet meer wegen dan de ruim 700 kilo van een Smart- autootje. Tijdens zijn maidenvlucht zal Odysseus klimatologisch en atmosferisch onderzoek verrichten, al hoopt Boeing ook uit te pluizen of die zonne-energie op langere termijn ook bij passagiersvliegtuigen gebruikt kan worden.

