Het zeer bekende eetcafé Louis Clesse, op het centrale Marktplein van Oudenburg, is definitief gesloten. "Rond deze eindejaarsperiode zijn we altijd gesloten, maar we zullen niet heropenen", zegt uitbater André Meulman, die verder geen commentaar wenst te geven.

