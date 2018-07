Eetbare rietjes om te slurpen zonder schuldgevoel 25 juli 2018

U wil het verbruik van wegwerpplastic zoveel mogelijk vermijden, maar drinkt al graag eens een cola met een rietje bij deze zwoele temperaturen? Dan komt AVA met een oplossing op de proppen. Sinds deze week kan je in de 49 filialen van de winkelketen eetbare rietjes kopen aan de kassa. Voor 25 eurocent krijg je een exemplaar met aardbei-, limoen- of citroensmaak of je kan ook voor een naturelversie gaan zonder smaak. "De rietjes zijn 100 procent afbreekbaar en blijven tot 25 minuten in hun oorspronkelijke vorm in fruitsap of cola. Enkel in water gaan ze iets minder lang mee. Ze zijn gemaakt van suiker, water, maïszetmeel en gelatine", zegt Stefan Bruyland, die de rietjes op de kop kon tikken bij het Nederlandse bedrijf Sier Disposables. "Heel wat horecazaken hebben al hun interesse getoond om een voorraad eetbare rietjes in te slaan." (YDS)

