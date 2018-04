Eersteklassers krijgen licentie, Lierse niet 12 april 2018

00u00 0

Zoals verwacht heeft Lierse geen proflicentie gekregen voor volgend seizoen. De Pallieters hebben nog altijd een boel openstaande licentieschulden (onder andere spelerslonen) en ze konden tijdens de licentiezitting van vorige week de continuïteit voor het komende jaar niet garanderen. Enkel een overname lijkt de traditieclub te kunnen redden, maar dat dossier sleept nu al maanden aan. Indien de overname tegen begin mei alsnog rond zou geraken, trekt Lierse naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om daar voor een nieuwe licentie te gaan. Alle andere profclubs die volgend seizoen in 1A en 1B aantreden, kregen wél een licentie. Dus ook Anderlecht (waar vooral de overname door Marc Coucke tegen het licht werd gehouden) en Moeskroen (overgenomen door Thaise investeerders). Die laatste club kreeg als enige geen Europese licentie. Mochten volgende ploegen volgend seizoen Europees spelen, moeten ze uitwijken naar een ander stadion: Charleroi (Vanden Stockstadion van Anderlecht), KV Kortrijk (Daknam in Lokeren), Antwerp (Koning Boudewijnstadion), Waasland-Beveren (Regenboogstadion van Zulte Waregem), STVV en Eupen (beiden Sclessin van Standard) . Van de vier clubs uit de eerste amateurklasse die een licentie voor 1B hebben aangevraagd, kregen enkel competitieleider Lommel en Seraing goed nieuws. Deinze trok de aanvraag alsnog in, Dessel Sport kreeg geen proflicentie: het stadion voldoet niet aan de voorwaarden. Rode lantaarn Patro Eisden Maasmechelen vroeg geen licentie voor nationale amateur aan en degradeert automatisch. Virton vroeg een licentie voor eerste amateur aan, maar kreeg die niet wegens financiële problemen. (KDC/WDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Lierse

Anderlecht

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Seraing

Daknam