Eersteklassers gaan tegen elkaar gamen in 'e-competitie' 16 maart 2018

00u00 0

U kan niet voetballen, maar droomt toch van een contract als speler bij een eersteklasseclub? Dan is dít uw kans. Behoudens verrassingen start de Pro League volgend seizoen met een 'e-sportcompetitie'. Elke club zal een gamer aanstellen om onderling wedstrijden te beslechten op een PlayStation of Xbox. Wellicht zullen de teams gebruikmaken van het voetbalspel 'FIFA'. De eersteklassers zien dit vooral als een manier om jonge fans aan te trekken, wat voor extra inkomsten moet zorgen. Onder meer Anderlecht en Standard hebben al een e-sporter onder contract. Zij nemen in naam van de club deel aan internationale 'FIFA'-toernooien. Een droomjob die nog goed betaalt ook, zegt Anderlecht-gamer Zakaria Bentato: "Een goeie 'FIFA'-speler kan miljoenen verdienen." Schrik niet als uw kroost plots dat argument gebruikt om de vele game-uren te verantwoorden... (PJC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN