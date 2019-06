Exclusief voor abonnees Eerste zomerdag start met... sneeuw 24 juni 2019

00u00 0

Het begin van de zomer start bij ons met tropische temperaturen, in de Amerikaanse staat Colorado met... sneeuw. De 12.000 bewoners vanSteamboat Springs werden zaterdagochtend wakker met een 60 centimeter dik sneeuwtapijt. Het dorp - op 2.000 meter hoogte - staat weliswaar bekend als wintersportbestemming, maar de temperaturen zouden deze tijd van het jaar toch tot 25 graden Celsius moeten klimmen. Volgens de lokale meteorologische dienst is het al van 1928 geleden dat er nog zoveel sneeuw viel aan het eind van de maand juni. Dat zou net komen door de hogere temperaturen in het gebied, waardoor er meer vocht in de lucht zit. In de koudere lucht in de bergen condenseert die tot sneeuw. (FT)

