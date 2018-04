Eerste zelfrijdende bus over drie jaar op Zaventem 21 april 2018

Op de luchthaven van Zaventem zullen passagiers en werknemers over drie jaar plaats kunnen nemen in de eerste zelfrijdende elektrische bus van De Lijn. De bus met vijftien plaatsen zal van de terminal naar vrachtluchthaven Brucargo rijden. De komende weken start een Nederlandse constructeur het project op en eind volgend jaar staan de eerste voertuigtesten in Utrecht gepland. In 2020 worden nog heel wat testritten op het luchthavendomein gehouden, en als blijkt dat alles in orde is, wordt de eerste autonome shuttlebus in 2021 in dienst genomen. Nadien zouden er nog exemplaren volgen. Hoeveel dat er juist zullen zijn, is nog niet duidelijk. (RDK)