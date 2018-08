Eerste zege voor Van Uytvanck? 28 augustus 2018

Eén zege op drie toernooien is geen superbilan voor Alison Van Uytvanck (WTA 39) in de aanloop naar de US Open, waar ze vandaag bovendien de stevige Lesia Tsurenko (WTA 36) treft. "Ik had gehoopt om iets meer matchen te hebben", gaf de Brabantse toe. "Maar ik voel me wel klaar en speel redelijk goed op training. Tsurenko is een solide speelster, een bijter ook, het zal niet simpel worden." In vijf vorige deelnames won Van Uytvanck nog geen enkele keer een wedstrijd op de hoofdtabel van Flushing Meadows. "Hoe verklaar ik dat?", lachte ze. "Op de Australian Open heb ik ook nog nooit een match gewonnen. Uiteindelijk liggen de banen me wel. Maar op een of andere manier heb ik hier nog nooit mijn beste niveau kunnen halen. Dit jaar dan maar, hè, dat wordt het doel!" (FDW)

