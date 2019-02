Eerste zege voor Kittel in bijna een jaar 04 februari 2019

Marcel Kittel weet weer wat winnen is. De Duitser van Katusha-Alpecin snelde naar de zege in de Trofeo Palma op Mallorca. De sprinter haalde het in de vierde en laatste wedstrijd van de Challenge Mallorca voor onze landgenoot Timothy Dupont (Wanty-Gobert) en Hugo Hofstetter (Cofidis). Met Christophe Noppe (vierde) en Boris Vallée (negende) eindigden nog twee landgenoten in de top tien. Het was geleden van 12 maart 2018 in de Tirreno-Adriatico dat Kittel nog eens mocht juichen. (TLB)