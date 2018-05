Eerste zege voor Bemelmans in Parijs? 29 mei 2018

Eén keer eerder stond Ruben Bemelmans (ATP 110) op de hoofdtabel van Roland Garros. In 2015 werd het een nederlaag in vijf sets tegen Benjamin Becker. Vandaag heeft hij een uitgelezen kans om die lacune op zijn palmares - dit is het enige grandslamtoernooi waar hij nog niet de tweede ronde heeft gehaald - in te vullen. Tegen Yuki Bhambri (ATP 93) start hij als favoriet daar de 25-jarige Indiër de afgelopen weken niet de minste gravelinteresse toonde en in zijn tienjarige carrière welgeteld tien wedstrijden op die ondergrond betwistte. Bij winst wacht Bemelmans een duel met het op de dool zijnde veertiende reekshoofd Jack Sock (ATP 14) of collega-'lucky loser' Jurgen Zopp (ATP 136). (FDW)