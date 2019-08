Exclusief voor abonnees Eerste zege, maar Hazard flitst nog niet 01 augustus 2019

Real Madrid won in München de strijd om de derde stek in de Audi Cup na een 5-3-zege tegen het zwakke Fenerbahçe, dat dinsdag nog met 6-1 verloor van Bayern München. Benzema lukte een hattrick. Het is de eerste overwinning voor Hazard en co in deze voorbereiding.

