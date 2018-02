Eerste WTA-kwartfinale voor Bonaventure 23 februari 2018

Na Alison Van Uytvanck plaatste ook kwalificatiespeelster Ysaline Bonaventure zich voor de kwartfinale op het WTA-toernooi van Boedapest. De 23-jarige Waalse (WTA 154) maakte in de eerste ronde al indruk door Sorribes-Tormo gameloos huiswaarts te sturen. Gisteren ging het opnieuw vlot tegen het achtste reekshoofd, de Kroatische Donna Vekic (WTA 53): 6-4, 6-1. Op de WTA-lijst stijgt Bonaventure al zeker naar de 133ste plaats, haar hoogste ranking ooit. Voor Kirsten Flipkens (WTA 67) eindigde het toernooi in Hongarije in de tweede ronde. Ze kon niet verrassen tegen het topreekshoofd, de Slovaakse Dominika Cibulkova (WTA 33): 6-4, 6-2.

