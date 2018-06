Eerste WK-week legt VRT geen windeieren: "Elke dag feest in de villa van Karl en Maarten" MC

22 juni 2018

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 De Krant Gemiddeld net geen miljoen kijkers per avondwedstrijd, ruim 2 miljoen voor de eerste Duivels-match tegen Panama en dagelijks nog eens een half miljoen voor de latenighttalkshow met Karl Vannieuwkerke. 'Villa Sporza' heeft zonder meer een schitterende eerste WK-week achter de rug. Een tussentijds rapport.

Liefst 23 matchen kregen we te verwerken sinds de start van het WK voetbal vorige week donderdag. In de namiddag zorgt een immer sobere, maar uitstekende Maarten Vangramberen voor de omkadering. Bij de avondwedstrijden is het de beurt aan een ontspannen Karl Vannieuwkerke, die ook de aansluitende talkshow voor zijn rekening neemt. De hoogmis van het voetbal heeft Eén in de eerste week alvast geen windeieren gelegd.

De wedstrijd van onze Rode Duivels tegen Panama werd maandag door liefst 2.068.476 Vlamingen live (plus uitgesteld de dag zelf) met spanning en opluchting gevolgd. Ondanks het relatief vroege begin om 17 uur, werd het de negende hoogste kijkscore ooit voor de Duivels. Het record staat nog steeds op naam van de match Hongarije-België op 26 juni 2016 met 2.420.200 kijkers. De vroege namiddagwedstrijden werden uiteraard het minst bekeken en haalden gemiddeld 376.336 kijkers. Die van 17 uur (plus één keertje om 18 uur) waren goed voor 755.829 kijkers.

Zonder de Duivels ligt dat gemiddelde 'slechts' op 537.954. De primetimematchen om 20 uur scoorden straf met gemiddeld 985.698 fans. Vannieuwkerke en zijn gasten haalden met hun talkshow gemiddeld 497.698 kijkers. Karl ging vijf keer over het half miljoen, maar zakte vorige zaterdag - wegens een erg laat uitzenduur - onder de grens van de 300.000.

De ambiance

In de eerste WK-week hebben we veel middelmatig spel en een handvol uitstekende wedstrijden gezien, maar aan ambiance in en rond de VRT-villa ontbrak het niet. Jonge families met kinderen, wat oudere voetbalgenieters, fans van overal ter wereld. Met frieten en bier, al dan niet zonder alcohol. De bezoekers aan 'Villa Sporza' beleven steeds weer de dag van hun leven.

Ze kunnen de wedstrijden volgen op gigantische schermen, ze kunnen probleemloos op selfiejacht met hun idolen en ze krijgen een kijkje achter de schermen. In ruil moeten ze enkel nu en dan voor levend decor spelen. En het weer speelt hen in de kaart. Woensdag was het hoogzomer, met veel vakantiegevoel in de strandstoelen, gisteren was het eerder een typische Belgische zomer. Maar 'Villa Sporza' kreeg tot nu toe nauwelijks regendruppels te verwerken. Dat was vorig EK wel anders. De voorbije dagen kon u er nog probleemloos bij, maar voor de Rode Duivels-wedstrijden zijn alle zitplaatsjes in en rond de 'Villa Sporza'-studio al lang uitverkocht. Eén ding is zeker: het wordt ook morgen, tijdens de match tegen Tunesië, weer een volksfeestje aan de Reyerslaan.

De gasten

Karl Vannieuwkerke noemt hem minzaam de Mick Jagger van de voetbalanalisten, wij zouden Jan Mulder liever omschrijven als een goeie kopie van de helft van het legendarische Muppets-duo Statler en Waldorf. Verweerd en grijzend, maar altijd goed voor perfecte oneliners. En voor opmerkelijke, lekker tegenstrijdige meningen. Ronaldo een lichte aandachtsfreak? "Ik-kan-hét-niet-meer-zien-Karl." Mulder blijft de aandacht naar zich toe zuigen, is en blijft een aanvaller. Ook al is hij soms net te veel het typetje Mulder - die knorpot uit Nederland - en iets te weinig de voetbalspecialist.

Gelukkig zijn ook de andere tafelgasten van Maarten en Karl zéér goed gekozen. Anderlecht-doelman Frank Boeckx is een fijne ontdekking. Scherp en goed in zijn analyses, humoristisch en relativerend. Marc Degryse is inmiddels gepokt en gemazeld als analist, leest modern voetbal als de beste en weet het ragfijn te fileren. En ook de dames staan hun mannetje. Imke Courtois is ronduit goed en heeft een nieuwe, frisse look, en nieuwkomer Heleen Jaques is een verrijking.

De gelegenheidsgasten zijn dan weer duidelijk onder de indruk van de omstandigheden. Neem nu Luc Nilis. Geweldige voetballer met een prachtige vrije trap, maar in de studio net te bescheiden en te overdonderd door Mulder. "Vrijschopspecialist? Nou, ik maak wel eens een tekeningetje. Van de honderd is er één aardig tekeningetje bij. Die lui die vrije trappen nemen. Honderd vrijschoppen en één keer raak. Ronaldo. Hij kan er niets van", orakelde Mulder. En Nilis keek toe en knikte (te) beleefd. Maar het was wél weer leuke 'Villa Sporza'-televisie.

Het WK-dorp

Het WK-containerdorp in de schaduw van de VRT-toren mocht een duit kosten, maar levert prima meerwaarde. Geen claustrofobie meer in een soort opgeblazen sporthal zoals tijdens het EK twee jaar geleden - die overigens even veel kostte - waar Karl zijn gasten diende te ontvangen. Geen wegwaaiende paraplu's meer, geen Maarten Vangramberen die geteisterd wordt door wind en regen. 'Villa Sporza' straalt klasse en sfeer uit. Dat Radio 1 en de onlineredactie mee in het WK-dorp zitten, duidt alleen maar het belang van Koning Voetbal aan. En maakt het gemakkelijk voor de makers van 'Radio Rusland' om tussen de tv-bedrijven door gasten ook op radio hun ding te laten doen.