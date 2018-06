Eerste WK-gevecht in Antwerpen 20 juni 2018

00u00 0

Het WK in Rusland heeft voor een eerste knokpartij gezorgd in ons land. Aan het einde van de wedstrijd Polen-Senegal raakten supporters van beide kampen slaags in het Antwerpse Park Spoor Noord. De match werd daar uitgezonden op een groot scherm in een loods. Stewards konden niet voorkomen dat zo'n vijftig mannen elkaar te lijf gingen, onder meer met zitbanken. Eén man raakte lichtgewond. Toen de politie arriveerde, was het ergste al voorbij. Niemand kon worden opgepakt. (BSB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN