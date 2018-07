Eerste winst op hoofdtabel in Londen 04 juli 2018

00u00 0

Degelijke wedstrijd van Elise Mertens (WTA 15), die Danielle Collins (WTA 41) met een duidelijke 6-3, 6-2 opzij zette. Kim Clijsters keek aan de zijlijn toe hoe de 22-jarige Limburgse 66 minuten lang het tempo bepaalde, de onnodige fouten beperkte en al haar vijf breakballen verzilverde. Mertens kon tevreden zijn met haar allereerste overwinning op de hoofdtabel van Wimbledon. "Zij probeerde me op mentaal gebied wel een beetje uit mijn kot te lokken door arbitrale beslissingen in twijfel te trekken, maar ik zat goed in mijn bubbel." Als vijftiende reekshoofd wordt Mertens geacht dit soort wedstrijden te winnen. "Ik wil zo'n eerste ronde alleszins niet verliezen, dat haat ik", lachte de Hamontse, die nu opnieuw tegen een Amerikaanse uitkomt, Saschia Vickery (WTA 83). "Zij is een counterpuncher, genre Kerber, die heel wat ballen gaat halen. Daar zal ik goed op voorbereid moeten zijn." (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN