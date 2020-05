Exclusief voor abonnees Eerste winkelweek: helft van normale omzet 16 mei 2020

Vijf dagen na het heropenen van de winkels zijn de meeste winkeliers meer dan tevreden. Volgens Unizo bedraagt de omzet 50 procent van die in dezelfde periode vorig jaar - een pak beter dan verwacht. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) schat de omzet iets lager in, op zo'n 30 tot 40 procent van de omzet tijdens een normale winkelweek. "Maandag, de eerste dag van de nieuwe maatregelen, was de beste dag", zegt Christine Mattheeuws van het NSZ. "Vooral winkels die geen online verkoop hadden vóór 11 mei, zagen nu veel klanten in hun fysieke winkels."

