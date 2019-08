Exclusief voor abonnees Eerste vrouw uit bus gezet in Nederland sinds boerkaverbod 21 augustus 2019

In het Nederlands-Limburgse dorpje Stein is maandagavond een vrouw met een nikab uit de bus gezet. Dat meldt vervoerder Arriva. De vrouw weigerde in eerste instantie toen de chauffeur haar vroeg de bus te verlaten. De politie werd er bijgehaald, waarop de vrouw alsnog uitstapte. Het is de eerste keer dat iemand de toegang wordt geweigerd sinds de invoering van het verbod op gezichtsbedekkende kleding. Die is sinds 1 augustus in Nederland verboden in onder meer scholen, ziekenhuizen, overheidsgebouwen en op het openbaar vervoer. Wie het verbod overtreedt, riskeert een boete van maximaal 415 euro. Meerdere gemeenten en openbaarvervoerbedrijven hebben gezegd dat ze de wet niet willen handhaven.

