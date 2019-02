Eerste vrouw aan het roer bij N-VA Brugge 15 februari 2019

Anne Claeys (52) is door de leden van de Brugse N-VA tot nieuwe voorzitter verkozen. Voor het eerst krijgt in de Breydelstad een vrouw de voorzittershamer van de Vlaams-nationalisten in handen. "We kiezen in Brugge voor een andere weg met de inbreng van nieuwe mensen, maar steeds met respect voor de kennis en ervaring van zij die al lang actief zijn", beklemtoont Claeys. Zij volgt Erwin Priem op, die in oktober de taak overnam van Dirk Barbier. Anne Claeys is een echte Brugse die werkt in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, waar ze verantwoordelijk is voor het Personeel en de Financiën. Voormalig raadslid Patrick Daels is de nieuwe ondervoorzitter. "We gaan keihard werken om in 2024 de eerste partij van Brugge te worden", zegt de gedreven nieuwe voorzitter. (BHT)

