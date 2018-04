Eerste vlucht Air Belgium uitgesteld 26 april 2018

00u00 0

Luchtvaartmaatschappij Air

Belgium moet z'n eerste vlucht

vanuit Charleroi richting

Hongkong op 30 april, al uit -

stellen. Air Belgium beschikt

niet over vergunningen om

het Russische luchtruim te

doorkruisen. De vlucht is uitgesteld

naar 3 juni. Passagiers

die een vlucht hadden geboekt,

kunnen op kosten

van Air Belgium een andere

vlucht boeken, hun tickets

terugbetaald krijgen of op

een andere datum afreizen.

