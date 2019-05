Exclusief voor abonnees Eerste Vlaamse Kentucky Fried Chicken komt in Wijnegem 24 mei 2019

00u00 1

In het Wijnegem Shopping Center opent na de zomer de eerste Vlaamse vestiging van Kentucky Fried Chicken, de Amerikaanse fastfoodketen die gespecialiseerd is in gefrituurde kip. KFC heeft wereldwijd 21.000 vestigingen, maar ons land was tot nu toe een blinde vlek. Twee Kempense ondernemers hebben echter groen licht gekregen om de komende vijf jaar 40 filialen te openen in Vlaanderen. De Belgische primeur is evenwel voor de hoofdstad: begin juni opent in het station Brussel-Noord de allereerste KFC van ons land. (MAC)