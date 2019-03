Eerste Vlaamse Instagram-reeks start vandaag 'Instaverliefd' 19 maart 2019

00u00 0

'Instaverliefd', de eerste Vlaamse fictiereeks die uitsluitend te bekijken is via Instagram, gaat vandaag van start. De hoofdpersonages zijn vier doodgewone jongeren. Ze gaan een weddenschap aan om zo veel mogelijk dates te scoren in zo weinig mogelijk tijd. 'Instaverliefd', een productie van Eyeworks, loopt zes weken lang. In de hoofdrollen zien we Sarah Mouhamou (Ketnet-wrapster), Naomi Janssens ('Campus 12'), Thijs Antonneau ('D5R') en Rayan Aghassaiy (bekend als YouTuber UnaGize). Ook in ons land zijn steeds meer reeksen enkel nog via het internet te bekijken. Denk maar aan de zomerseries van 'Familie', zoals 'Jacht op Guido en Emma'. Wat u nu precies nodig heeft om 'Instaverliefd' te bekijken? Een smartphone en een Instagram-account. Daarmee volgt u de account 'Instaverliefd', waar de reeks te bekijken is via Stories. (MVO)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen