Exclusief voor abonnees Eerste vinylplaat gemaakt van plastic uit zee 16 november 2019

00u00 0

Wat moeten we met al dat plastic in onze zeeën? De Britse muzikant Nick Mulvey heeft alvast een originele oplossing bedacht: er vinylplaten van maken. Zijn 'In the Anthropocene - Ocean Vinyl' werd geperst met aangespoeld plastic dat langs de kust van het Engelse graafschap Cornwall werd gevonden. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Van de exclusieve lp werden 105 exemplaren gemaakt, die in amper vier uur de deur uit waren. De opbrengst gaat naar Surfers Against Sewage, een organisatie die strijdt tegen vervuiling van de Britse kusten.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu