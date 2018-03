Eerste veroordeling voor seksisme is een feit: 3.000 euro boete voor beledigen agente FVG

06 maart 2018

05u00 0 De Krant Ruim drie jaar nadat de antiseksismewet werd ingevoerd in ons land, heeft die tot een eerste veroordeling geleid. Een man die een agente op straat beledigde, moet een stevige geldboete betalen.

De feiten dateren van juni 2016. Een man, die door twee inspecteurs van de politiezone Zaventem werd tegengehouden nadat hij een rood licht had genegeerd, sneerde naar de vrouwelijke agent dat ze een job moest zoeken "die geschikt is voor een vrouw, zoals bankbediende". Toen hij op die uithaal werd aangesproken, deed hij er nog een schepje bovenop door te zeggen dat ze moest ophoepelen en dat hij niet met vrouwen praatte. Hij schold haar ook uit voor "vuile hoer".

Het parket van Halle-Vilvoorde besloot de man onder meer te dagvaarden voor seksisme. Op 7 november vorig jaar velde de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel een vonnis, dat nu pas bekend raakte. De man moet een boete van 3.000 euro betalen. Als hij weigert, kan de sanctie vervangen worden door een celstraf van een maand. Hij kan wel nog verzet aantekenen.

Het is de allereerste keer dat iemand in ons land veroordeeld wordt via de antiseksismewet van 3 augustus 2014, die uniek is in de wereld. In het eerste jaar dat de wet van kracht was, leverde ze volgens navraag van de krant De Morgen 25 klachten op in Vlaanderen, Wallonië en Brussel samen. Maar op een eerste veroordeling was het dus wachten tot eind vorig jaar.