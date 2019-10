Exclusief voor abonnees Eerste verlies voor Oostende BASKETBAL 26 oktober 2019

Eerste nederlaag voor leider Oostende, zonder Mwema, dat in het slotquarter een 45-60-voorsprong uit handen zag glippen. Wilson-Frame (23 pnt) was de scorende motor bij Limburg. Na een slappe aanvangsfase, met als dieptepunt 1/13 aan driepunters, was het de thuisploeg dat het voortouw nam (16-12). In een zenuwachtig slot speelden beide ploegen haasje-over. Twee vrijworpen van Brown op 6 seconden voor affluiten gaven Limburg zekerheid. (JLO)

