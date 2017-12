Eerste vakantieweek blijft nat en stormachtig 00u00 0

In Vlaanderen ziet de weersverwachting voor de eerste week van deze kerstvakantie er niet al te fraai uit. Terwijl er in de Ardennen sneeuw wordt voorspeld, blijft het in de noordelijke helft van het land regenachtig. De buien gaan gepaard met een stevige wind, die tegen het weekend stoten van meer dan 90 kilometer per uur kan bereiken. In het oosten kan de regen in de nacht van vandaag op morgen plaatselijk ook overgaan in smeltende sneeuw, terwijl die donderdag en vrijdag overal in Laag- en Midden-België mogelijk is. Zaterdag en zondag dreigen weer uitgeregende dagen te worden. Het wordt wel zacht, met maxima rond 10 à 11 graden in het centrum van het land. Nieuwjaarsdag begint mogelijk nog regenachtig, maar in de loop van de dag zou het droger worden met opklaringen, met maxima tussen 4 en 8 graden.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee

Meer over Midden-België

Vlaanderen

Ardennen

weer